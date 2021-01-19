الثلاثاء 19-01-2021
الوكيل الاخباري

بدء حملة التطعيم ضد كورونا في مخيم الأزرق نهاية الأسبوع الجاري

الارصاد للوكيل : هذه المناطق ستشهد تراكمات ثلجية صباح الغد

مركز الأزمات يحذر من مخاطر مصاحبة للمنخفض الجوي

الدفاع المدني يتعامل مع 75 حادث انقاذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

الملك وولي العهد يودعان الرئيس المصري

الحجاوي يوضح آلية عمل لقاح كورونا

توضيح حكومي حول اعادة فتح قاعات الافراح وقطاعات اخرى

صحة جرش لـ الوكيل: أكثر من 200 شخص تلقوا اللقاح

صحة البلقاء لـ الوكيل: 783 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وموعد اعلان نتائج التوجيهي

الثلاثاء، 19-01-2021 11:51 ص

نيكي الياباني يغلق مرتفعا مع اقتناء المستثمرين للأسهم المتراجعة

LYNXMPEB1J00K_L


الوكيل الاخباري - أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، بعد أن انخفضت لجلستين متتاليتين، إذ اقتنى المستثمرون الأسهم المتراجعة.

اضافة اعلان

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن أسهم شركات صناعة السيارات وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات هي من قادت هذا الانتعاش.


وصعد المؤشر نيكي 1.39 بالمئة إلى 28633.46 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 بالمئة إلى 1855.84 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي، مدير عام أبحاث الاستثمار لدى "إس.بي.آي سيكيوريتيز سوزوكي": "المستثمرون يعيدون شراء الأسهم التي بيعت بفعل مخاوف بشأن نشاط محموم أمس".


وتابع سوزوكي بقوله "ارتفاع اليوم (الثلاثاء) يمثل القوة الأساسية للسوق اليابانية. إنها تتحرك بذاتها دون التأثر بالسوق الأمريكية، التي كانت مغلقة أمس".


وتلقت المعنويات الدعم بعد بيانات صينية نُشرت أمس الاثنين عززت الآمال في أن قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستدعم النمو في المنطقة.


وتفوق تعافي الاقتصاد الصيني على توقعات المحللين في الربع الرابع، لينمو الاقتصاد 6.5 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات.


وفي اليابان، تقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم روم 4.51 بالمئة بعد أن رفعت نومورا للأوراق المالية السعر المستهدف للسهم.


وزاد سهم تي.دي.كيه 2.76 بالمئة بينما ربح سهم طوكيو إلكترون 2.11 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 4.22 بالمئة.


كما ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ قفز سهم مازدا موتور 5.5 بالمئة وربح سهم نيسان موتور 3.91 بالمئة وارتفع سهم سوزوكي موتور 3.89 بالمئة.

 

وزاد سهم تويوتا موتور 0.94 بالمئة وأضاف سهم هوندا موتور 1.69 بالمئة.


وارتفع سهم فاست للتجزئة 3.06 بالمئة بعد تقرير ذكر أن الشركة المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس ستضيف خاصية السداد إلى تطبيقها للهواتف الذكية.


وتصدر سهم مجموعة سوفت بنك الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع ثلاثة بالمئة وتلاه سهم هيتاتشي الذي صعد 2.6 بالمئة.


وكان سهم هويا كورب أقل الأسهم أداء على توبكس 30 إذ انخفض 1.94 بالمئة وتلاه سهم سيفن آند آي هولدينجز الذي خسر 1.60 بالمئة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (Custom)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.5 مليون دينار

Kuwait-Skyline

الكويت .. الموازنة العامة تتكبد عجزا بقيمة 5.3 مليار دينار في 9 أشهر

11202026113310548935453

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

finra-gold-dollar-part-1-1440x670xz

الذهب يصعد مع تراجع الدولار

سي54545454545454545454545454545454545454545454 (Custom)

تجارة قطر: الأردن يحظى بصناعات غذائية متطورة

1020191073920896

برميل برنت يصعد في ظل تفاؤل بشأن الاقتصاد

أخبار متعلقة
1608636435973 (Custom)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.5 مليون دينار

AP21006789526874

ارتفاع أسهم شركات الأسلحة الأمريكية بعد أحداث واشنطن