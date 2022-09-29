هل يتأثر الأردن بارتفاع أسعار الغاز المسال في أوروبا ؟؟ خبير يوضح

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال خبير النفط والطاقة هاشم عقل إن الأردن سيتأثر من ارتفاع أسعار الغاز المسال في العالم، بعد أعمال التخريب التي طالت خط (نوردستروم 1).

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وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري " أن الأردن لديه عقود طويلة الأجل لشراء الغاز، إلا أن ارتفاع الأسعار عالمياً سيحوّل الطلب نحو البترول الذي ارتفعت أسعاره مع ارتفاع الطلب، بالتالي سوف يجبر الأردن على الشراء على السعر العالمي المرتفع.



وأشار إلى أن ارتفاع سعر البترول الذي طرأ أمس الأربعاء بمقدار 4 دولارات لكل برميل هو مؤشر على ارتفاع الطلب، ما يعني ارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل.



ونوه عقل أنه إذا قبلت منظمة أوبك++ خفض الإنتاج مليون برميل خلال الفترة القادمة فان برميل النفط قد يتخطى حاجز الـ 100 دولار، وهو ما سوف ينعكس على التسعيرة المحلية.



وانشغلت أوروبا وروسيا في الأيام الماضية بالانفجارات التي وقعت على خط نوردستروم 1 في بحر البلطيق، حيث وصلت إلى 4 تفجيرات حتى الآن دون معرفة الأسباب.



وتحاصر روسيا أوروبا من خلال الضغط على ملف الغاز، بان قللت من الإمدادات لقبول تشغيل نورد ستريم 2.