الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 10-05-2022 04:38 م

وزير الدفاع السوري يؤدي اليمين أمام الأسد

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الوكيل الاخباري- أدى وزير الدفاع السوري، وسفيرا سوريا في الصين وأرمينيا اليمين الدستورية والقانونية، اليوم الثلاثاء، أمام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأدى العماد علي محمود عباس، اليمين الدستورية، وزيرا للدفاع، أمام الأسد الذي زوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياته.

كما أدى اليمين القانونية أمام الأسد، محمد حسنين خليل خدام سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية الصين الشعبية والدكتورة نورا مارديروس أريسيان سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية أرمينيا.

بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفيرين الجديدين وزودهما بتوجيهاته وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

حضر مراسم أداء اليمين وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

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روسيا اليوم

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