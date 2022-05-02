الثلاثاء 03-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أخطاء تسبّب التسمّم.. تعرّف إليها

من أجل حياة أطول.. هذا موعد العشاء

جمع عينات مياه بهدف إجراء فحوصات مخبرية جرثومية في الزرقاء

الدفاع المدني يتعامل مع 54 حادث إطفاء بأول ايام العيد

تحذير من تطبيق مايكروسوفت زائف يسبب إقفال جهاز الكمبيوتر

توقعات بطلب غير مسبوق على الذهب

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاماً وسط تراجع اليورو

تفاصيل أسعار الذهب عالميا

اختبار يقدم أملا كبيرا لمرضى السرطان الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري

نائب الملك يتفقد إحدى محطات شرطة حماية البيئة والسياحة في العقبة

الإثنين، 02-05-2022 09:54 ص

هبوط أسعار النفط عالمياً

النفط٢


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، الاثنين، في تعاملات شابها البطء بسبب عطلات في آسيا بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من جراء حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي.

اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.1 في المئة إلى 105.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو واحد في المئة إلى 103.70 دولار للبرميل.
وأغلقت الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا في عطلات رسمية اليوم الاثنين.


وتراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات يوم السبت أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.


وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأحد أنها رفعت "مؤقتا" حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و"تفريغ الخزانات".


وحذرت شركة النفط الحكومية يوم السبت من "كارثة بيئية قد تحدث" في الميناء.
وكانت المؤسسة قد أعلنت في أواخر أبريل حالة القوة القاهرة في الميناء وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" قد بدأت تضرب منشآتها بسبب المواجهة السياسية.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
000_1VZ0VJ

توقعات بطلب غير مسبوق على الذهب

143-101229-dollar-egypt-april-30-2022-price-stability_700x400

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاماً وسط تراجع اليورو

143-100156-gold-prices-thursday-september-2-2021-in-jordan_700x400

تفاصيل أسعار الذهب عالميا

ذهب٢

تراجع سعر الذهب عالميا

202241814610

غرفة تجارة عمان تحيي عمال الأردن ودورهم في نهضة الوطن

22-2

أزمة الليرة التركية.. أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز 11.36% على أساس شهري

أخبار متعلقة
626646814c59b748e86455f8

الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض سقف أعلى لسعر النفط الروسي

f536c21c-e02f-4499-bfde-ed020f1bf0d4

النفط يتجه صوب انخفاض أسبوعي بنحو 4% مع استمرار مخاوف الطلب

1649852344327

شركات عالمية تنهي مشتريات النفط الروسية بداية من 15 مايو

3333-3

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع أوبك وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

1c28e21b-400d-4228-9383-6c241af77301

بعد الفحم.. هل يدخل النفط الروسي قائمة الحظر الأوروبية؟

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

أكبر تاجر نفط مستقل في العالم.. تسعير النفط أقل من المتوقع لهذه الأسباب