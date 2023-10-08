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الأحد، 08-10-2023 04:08 م

وزير النفط العراقي: العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري

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الوكيل الإخباري - قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، إن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة، مضيفا أن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

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وتابع خلال أسبوع المناخ الذي تقيمه الأمم المتحدة في الرياض، أن العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري، في ظل زيادة متوقعة في الطلب على النفط العام المقبل.


في سياق متصل، رجح وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا العام المقبل، مؤكداً أن العالم لا يزال بحاجة إلى الوقود الأحفوري.


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