سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الاردن اليوم

الوكيل الاخباري -

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سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الأربعاء انخفاضاً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 377 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 330 ديناراً، وذلك بعد أن استقرت أسعار ليرة الذهب لعدة أيام.ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2284 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.