السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

101 مليون دولار صادرات إربد في شهر تشرين الثاني الماضي

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السبت، 04-12-2021 02:37 م

101 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي  

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية لمحافظة اربد خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 62% وبقيمة 101,3 مليون دولار ، مقارنة بقيمتها لذات الفترة من العام الماضي والبالغة 62.5 مليون دولار.اضافة اعلان


وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد لشهر تشرين الثاني الماضي 1479 شهادة، مقارنة مع 1167 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق التقرير الصادر عن غرفة صناعة اربد، فقد حظيت مدينة الحسن الصناعية بالمرتبة الأولى من اجمالي صادرات الشهر الماضي بقيمة وصلت 94.3 مليون دولار وبنسبة 93% من اجمالي الصادرات، فيما صدرت مدينة السايبر سيتي بقيمة 4.4 مليون دولار، كما صدرت مناطق مختلفة من اربد بقيمة 2.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية 5.2 مليون دولار.

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان، ان قطاع الجلدية والمحيكات الذي شكلت نسبة انتاجه نحو 90% من اجمالي الصادرات، سجل القيمة الأعلى في حجم التصدير بقيمة 90.6 مليون دولار، فيما حقق قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية قيمة صادرات بلغت 2.7 مليون دولار، تلتها الصناعات التموينية والغذائية بقيمة صادرات بلغت 2.4 مليون دولار، والصناعات الانشائية بقيمة 1.8 مليون دولار، والصناعات الهندسية والكهربائية بقيمة 1.3%، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.1 مليون دولار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة مليون دولار، والتعبئة والتغليف بقيمة 201 الف دولار، وأخيراً الصناعات التعدينية بقيمة 12.5 الف دولار.

وبين ابو حسان، ان صادرات اربد الى الولايات المتحدة الامريكية زادت عن 74 مليون دولار وشكلت نحو 74% من حجم الصادرات، فيما سجلت الصادرات الى الدول العربية نسبة 7.3% من اجمالي الصادرات، فيما توزعت بقية الصادرات الى دول اوروبا وكندا وجنوب شرق آسيا ودول أخرى.

 




 

 


 

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