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الإثنين، 03-05-2021 12:39 م

340 ألف مكلف قدموا إقرارات ضريبية إلكترونيا

الدخل


الوكيل الإخباري - بلغ عدد المكلفين الذين بادروا لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والمبيعات إلكترونيا منذ بداية العام الحالي  340 ألف مكلف حتى نهاية مساء أمس الأحد ، وفق مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

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وقال أبو علي في بيان صحفي، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، إن عدد المكلفين الذين قدموا إقرارات الدخل من خلال مديريات الدائرة ومراكزها إلكترونيا بمساعدة مكاتب خدمة الجمهور التي وفرتها الدائرة لمن لا تمكنهم ظروفهم من تقديمها إلكترونيا بلغ نحو 12 ألف مكلفا أي ما نسبته 3%  من مجموع الإقرارات التي تم تقديمها خلال الفترة القانونية.


وأشار أبو علي إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أولت توفير غالبية الخدمات التي يحتاج لها أي مكلف إلكترونيا الأولوية والاهتمام اللازم خلال عام 2020 لتمكين جميع المكلفين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة ومواجهة الموظفين للتسهيل والتخفيف عليهم في الوقت والجهد وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.


ومن ناحية أخرى دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لم يلتزموا بتقديم إقرارات ضريبة الدخل للسنة المالية 2020 خلال الفترة القانونية التي انتهت أمس المبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها تجنبا لتعرضهم لتزايد الغرامات والإضافات القانونية الناجمة عن التأخر في تقديم الإقرار وتسديد الضريبة.

 

 

 


 




 

 


 

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