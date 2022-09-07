57 مليون دولار قيمة مستوردات الأردن من الغاز المصري في 3 أشهر

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بلغت قيمة مستوردات الأردن من الغاز الطبيعي المصري خلال الربع الأول من العام الحالي 57 مليون دولار .وبحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد جاء الأردن بالمرتبة 12 من حيث ترتب الدول التي تصدر مصر إليها بعد كل من تركيا التي تصدرت قائمة أعلى دول العالم استيرادًا للغاز الطبيعي من مصر خلال الربع الأول من العام و بقيمة 917.2 مليون دولار.وأشارت البيانات ذاتها إلى أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 406.5 % لتسجل 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.