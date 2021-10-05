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601 مليون دينار استثمارات قطر في بورصة عمان لنهاية ايلول

الثلاثاء، 05-10-2021 01:16 م

601 مليون دينار استثمارات قطر في بورصة عمان لنهاية ايلول

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الوكيل الاخباري- بلغ حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمان حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 601 مليون دينار أردني، ما يعادل 847 مليون دولار.

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واشار تقرير نشرته وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء، إلى أن الاستثمارات القطرية في بورصة عمان تحتل المرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات الأجنبية في البورصة حسب الجنسية.


ووفقا للتقرير الذي استند إلى بيانات صادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، فإن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، بلغ نحو 205 ملايين ورقة مالية حتى نهاية الشهر الماضي.


وقالت إن عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية في بورصة قطر، وصل إلى 374 ألف مساهمة.


ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات القطرية في الأردن، حوالي 4.5 مليار دولار في مختلف الأنشطة والقطاعات، ومن بين هذه الاستثمارات، هناك نحو 550 مليون دولار تعود للقطاع الخاص القطري.


وتتوزع الاستثمارات القطرية في الأردن على العديد من قطاعات من أبرزها العقار والخدمات السياحية والفنادق والبنوك والصحة والتعليم وتقنية المعلومات، إضافة إلى القطاع الصناعي والمشتقات النفطية، والطاقة والمحطات الكهربائية.

 

المصدر: بترا

 

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