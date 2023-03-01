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الأربعاء، 01-03-2023 02:28 م

آفاد: أكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ زلزال فبراير في تركيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أنه حدثت 11 ألفا و 20 هزة ارتدادية، بعد الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش في شهر فبراير الماضي.

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وقالت الإدارة إنه لا يزال ما مجموعه 6368 من أفراد البحث والإنقاذ، يعملون في المنطقة، مبينة أن هناك 234 ألفا و636 شخصا، من إدارة الكوارث والطوارئ، والشرطة، والدرك، والجيش، والإسعاف، والأمن المحلي، وفرق الدعم المحلية، والمتطوعين والموظفين الميدانيين في مناطق الزلزال.

وأضافت: "عدد الأشخاص الذي قتلوا بالزلزال وصل إلى 45 ألفا و89 شخصا، والحصيلة غير نهائية. وبلغ عدد الأشخاص الذين (تم إجلاؤهم) من المناطق المتضررة، والمسجلين بالتقدم إلى المحافظات أو ولايات الأقضية في المحافظات التي ذهبوا إليها بطريقتهم الخاصة، مليون و971 ألفا 589 شخصا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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