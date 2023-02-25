تغريدتان وخريطة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجدداً

الوكيل الاخباري- يواصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي أثار الجدل منذ نحو أسبوعين حول حركة الزلازل، كشف المفاجآت وسط متابعة كبيرة من قبل الملايين حول العالم لتغريداته، وذلك بعد عدة دقائق من وقوع هزة أرضية جديدة بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، ظهر اليوم السبت، على عمق عشرة كيلومترات.



وأعاد هوغربيتس نشر تغريدة نشرتها الهيئة الجيولوجية (SSGEOS)، جاء فيها: "المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات احتمالية أعلى لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023. هذا مؤشر عام وليس محددا زمنيا"، مع إرفاق صورة لخريطة المنطقة، فيما علق عليها، "هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها".



وقبل يومين، أطلق هوغربيتس تغريدة مفادها من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، و"لكن ربما ليست كبيرة"، إلا أنه حذر من أن "الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً".

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