السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

تدريبات على الإخلاء في المدارس حال حدوث زلازل اعتباراً من الأسبوع المقبل

بايدن يؤكّد نيّته إعلان ترشّحه لولاية ثانية

تركيا: اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال

الاتحاد الأوروبي يلزم شركات الطيران بالإبلاغ عن الرحلات الخاصة من روسيا

بلدية الطفيلة تعد دراسة للواقع المروري في المدينة

قتلى جراء تحطم طائرة إسعاف أمريكية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً- أسماء

تعرف على أعلى درجة حرارة بالأيام المقبلة في الأردن

تغريدتان وخريطة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجدداً

السفارة السيرلانكية تنظم برنامجا توعويا حول الاتجار بالبشر

السبت، 25-02-2023 04:06 م

تغريدتان وخريطة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجدداً

image


الوكيل الاخباري- يواصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي أثار الجدل منذ نحو أسبوعين حول حركة الزلازل، كشف المفاجآت وسط متابعة كبيرة من قبل الملايين حول العالم لتغريداته، وذلك بعد عدة دقائق من وقوع هزة أرضية جديدة بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، ظهر اليوم السبت، على عمق عشرة كيلومترات.

وأعاد هوغربيتس نشر تغريدة نشرتها الهيئة الجيولوجية (SSGEOS)، جاء فيها: "المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات احتمالية أعلى لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023. هذا مؤشر عام وليس محددا زمنيا"، مع إرفاق صورة لخريطة المنطقة، فيما علق عليها، "هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها".

وقبل يومين، أطلق هوغربيتس تغريدة مفادها من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، و"لكن ربما ليست كبيرة"، إلا أنه حذر من أن "الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً".

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_23ef91c7109ca698f8292fe986e8ac83

بايدن يؤكّد نيّته إعلان ترشّحه لولاية ثانية

عاصفة

عاصفة ثلجية مدمرة تضرب كاليفورنيا وإلغاء 340 رحلة جوية

63fa06f64c59b7385843193e

تركيا: اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال

63fa0ae04c59b738d17f8614

الاتحاد الأوروبي يلزم شركات الطيران بالإبلاغ عن الرحلات الخاصة من روسيا

_128100010_gettyimages-1368226953

عاصفة مدمرة تقطع الكهرباء عن مليون شخص بأمريكا

63fa0ba942360420d11b4c83

قتلى جراء تحطم طائرة إسعاف أمريكية

أخبار متعلقة
63f9dcaf4c59b7385843190c

تركيا.. سفن عملاقة تتحول إلى مأوى لمن لا مأوى له

220232174451838083903

هكذا رد العالم الهولندي على سؤال حول وقوع زلزال مدمر اليوم !

552

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الجديد بتركيا

63f1b6f142360447a0347bb4

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب سلطنة عمان

wwwww

زلزال جديد يضرب وسط تركيا

main_image63e667e4a1ca2

الزلازل العشرة الأكثر عنفاً منذ 100 سنة