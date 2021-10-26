أبي أحمد يحذر السودان من الانزلاق إلى الخلافات

الوكيل الاخباري- علق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على التطورات في السودان، قائلا إن بلاده تتابع التطورات الحالية في السودان، محذرا من "خطورة الانزلاق إلى هاوية الخلافات ودوامة الاستقطاب السياسي".

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وشدد أحمد في بيان على "أننا نتابع التطورات نتيجة للروابط الوثيقة والتاريخية بين شعبينا، والتي تمتد عبر عهود مديدة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي نعبر فيه عن تفاؤلنا وثقتنا الراسخة في وجود مخرج من الأزمة الحالية، نرى أيضا خطورة الانزلاق إلى هاوية الخلافات ودوامة الاستقطاب السياسي".

المصدر: روسيا اليوم