الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأمن السيبراني يُحذر من رابط يدعي تقديم 200 دينار من خلال الضمان

ولي العهد ممازحا: لقينا سلمى!

إيقاف الحركة السياحية في البترا وإخلاء السياح بسبب الأمطار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخصاونة: مستعدون لمساعدة ليبيا بالمجالات الطبية والبنية التحتية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

اجتماع عسكري خليجي هو الأول من نوعه في الإمارات

الأمن يوضح حقيقة وقوع عملية سطو مُسلح في إربد

إحالة ملف "شهداء معان" إلى محكمة أمن الدولة

توني بلير: سوناك ليس الحليف الأول لأمريكا

الثلاثاء، 14-03-2023 10:38 ص

أذربيجان: قصف مواقعنا على الحدود مع أرمينيا وقره باغ

download


الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بتعرض مواقع قواتها المسلحة على الحدود مع أرمينيا وإقليم قره باغ، اليوم الثلاثاء، لقصف من الجانب الأرمني.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء تعرضت مواقع الجيش الأذربيجاني للقصف 19 مرة".

وتابع البيان أن الوحدات الأرمنية أطلقت النار من مواقعها في منطقتي باساركيتشارسكي وغوريسكي على مواقع الجيش الأذربيجاني بالقرب من التجمعات السكنية إيستيسو ومولابايراملي بمنطقة كيلباجارسكي والتجمع السكني جاغازور بمنطقة لاتشينسكي والتجمعين السكنيين أستاف وتيزيكند بمنطقة جاشكيسانسكي.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك قصف أفراد الجماعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية المتواجدون في منطقة أذربيجانية تتواجد فيها بشكل مؤقت قوات حفظ السلام الروسية، مواقع الجيش الأذربيجاني في اتجاه منطقة خوجالينسكي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
641047c84c59b768e66290f6 (1)

اجتماع عسكري خليجي هو الأول من نوعه في الإمارات

641043ad4c59b7739434da51

توني بلير: سوناك ليس الحليف الأول لأمريكا

63b475884236041acd0436d8

السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة

641036054c59b76db15033e0

وسائل إعلام سورية تكشف مطالب دمشق بشأن عقد اللقاء الرباعي في موسكو

641030fc4236044afb7e5941

بوتين يخاطب محبي روسيا من 40 دولة

64102b5142360414122b1d91

الصين تعلق على نية شي جين بينغ التواصل مع زيلينسكي عبر الإنترنت

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_625c1a68ac37db3dd473d8cc7d92c38f

تشاووش أوغلو: أرمينيا مدّت لنا يد الصداقة في هذه الأيام العصيبة