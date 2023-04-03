أردوغان : أبوابي مغلقة أمام السفير الأمريكي

الوكيل الاخباري - صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أبوابه مغلقة في وجه السفير الأمريكي لدى أنقرة، الذي التقى في وقت سابق مع مرشح المعارضة كمال كيليشدار أوغلو.



وقال أونال شيفيكيز، مستشار كيليشدار أوغلو للسياسة الخارجية: "التقى المرشح الرئاسي التركي من سبعة أحزاب معارضة كمال كيليشدار أوغلو بالسفير الأمريكي جيفري فليك بمبادرة من السفير".



ونقلت صحيفة Star، عن أردوغان قوله: "سفير جو بايدن يزور باي كمال.. عار عليك، فكر بعقلك أنت سفير.. محاورك هنا هو رئيس الدولة.. بأي وجه ستقف بعد ذلك وتطلب موعدا مع الرئيس؟ أبوابنا مغلقة أمامه، لم يعد بإمكانه الدخول.. لماذا؟ دعوه يعرف مكانه".

اضافة اعلان