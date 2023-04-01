وسائل إعلام: اسم أردوغان سيكون الأول في ورقة التصويت بالانتخابات الرئاسية في تركيا

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "نوفوستي" بأن اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الأول في ورقة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تركيا في 14 مايو القادم.



وتم في تركيا، اليوم السبت، الكشف عن ترتيب مرشحي الرئاسة في ورقة التصويت. وبناء على نتائج الاقتراع سيتم وضع أسماء المرشحين الأربعة للرئاسة التركية على أوراق التصويت بالترتيب التالي: 1. رجب طيب أردوغان، 2. محرم إنجه، 3. كمال كيلجدار أوغلو، 4. سنان أوغان.

اضافة اعلان



ومن المخطط أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو القادم. وتم نشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة التركية في صحيفة "Resmi Gazete" الرسمية.

وتضم هذه القائمة أسماء الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (69 عاما) كمرشح عن "التحالف الجمهوري" ومرشح "التحالف الشعبي" المعارض كمال كيلجدار أوغلو (74 عاما) وزعيم حزب "Memleket" محرم إنجه (58 عاما) والمرشح عن تحالف "Ata" سنان أوغان (55 عاما).

RT