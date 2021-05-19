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الأربعاء، 19-05-2021 11:17 م

أردوغان: نتنياهو لم ولن يكون صديقا لنا

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الوكيل الإخباري - أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لم يكن صديقا لبلاده أبدا ولن يكون.

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جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء مع شباب أتراك في المجمع الرئاسي بأنقرة، ردًا على تصريحات لزعيمة حزب "إيي" التركي المعارض ميرال أقشنر.


وقال أردوغان في إشارة إلى أقشنر: "الآن لدينا سياسيون تجردوا من أخلاقهم لدرجة أنهم يضعونني في نفس الكفة مع نتنياهو، دون خجل ولا ملل".


وأوضح أنه عندما يسمع اسم فلسطين تتحرك مشاعره، أما هي (أقشنر) فإنها "مسكينة لدرجة أنها لا تعرف مكان فلسطين على الخريطة".


وتابع: "أما أنا فقد شرحت باستخدام الخريطة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف احتلت دولة إسرائيل الإرهابية أراضي فلسطين منذ عام 1947 وحتى اليوم".


وأردف: "لم ألتقِ نتنياهو أبدا حتى اليوم. كما تعلمون كان لي واقعة مع رئيس الاحتلال (شمعون بيريز) في مؤتمر دافوس، والعالم بأسره يعلم ردي عليه حينها".

 

الأناضول


 




 

 


 

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