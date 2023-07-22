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أردوغان يطلق تصريحات هامة عن مصر

السبت، 22-07-2023 09:05 ص

أردوغان يطلق تصريحات هامة عن مصر

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تطوير العلاقات بين تركيا ومصر سيعزز من الطاقة الاقتصادية لكلا البلدين، مشيرا إلى أنه سيزور ليبيا قريبا.

وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين الأتراك على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص، مضيفا: "ربما تكون هناك جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا"، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء مؤخرا.

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