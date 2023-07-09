انتخاب مصر لعضوية مجلس (فاو) لمدة 3 سنوات

الوكيل الإخباري - انتخب المؤتمر الوزاري الحالي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بالإجماع، مصر، لعضوية مجلس المنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة وحتى عام 2026.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، إلى أن اختيار مصر جاء "تقديرا لجهودها في مجال الزراعة والأمن الغذائي وزيادة رقعة استصلاح الأراضي وإدارة المياه وتطبيق أحدث وسائل الري الحديث".



يشار إلى أن مجلس منظمة الفاو، يعد الجهاز الرئاسي الأهم بالمنظمة، ويضم عددا من الدول ذات الخبرات والتجارب الناجحة في تلك المجالات، ويقوم بصياغة وإقرار ومتابعة جميع سياسات واستراتيجيات المنظمة في جميع أنحاء العالم ذات الصلة بالأمن الغذائي، التي باتت من أحد أهم المسائل المطروحة عالمياً.



بترا