إصابات جراء سقوط لعبة داخل ملاهي في مصر

الوكيل الاخباري - أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط لعبة داخل ملاهي، أثناء تواجد الضحايا فيها في محافظة الدقهلية بمصر.





وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، حول سقوط لعبة داخل ملاهي للألعاب الترفيهية، حيث تحدث عن وجود جرحى ومصابين، ليتوجه ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.





وبين الفحص سقوط لعبة "المنخل" خلال تشغيلها لعدم توفر شروط السلامة والأمان، حيث سقطت وبداخلها عدد كبير من الأشخاص ما أسفر عن اصابة 9 منهم بإصابات بالغة ومتفاوتة الخطورة، فيما نقل المصابون إلى مستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة وجمصة المركزي.





وجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ، كان قد أصدر توجيها لرؤساء المدن والأحياء بمراجعة تراخيص الألعاب والملاهي بنطاق كل مركز ومدينة وحي، والتأكد من توفر شروط الأمن الصناعي ومراجعة صيانة الألعاب، بعدما شهدت مدينة المنصورة حادث إصابة 14 تلميذا جراء سقوط لعبة بملاهي، خلال شهر ديسمبر من عام 2019.

اضافة اعلان

روسيا اليوم





