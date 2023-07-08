السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

حادث تدهور مروع في إربد يودي بحياة شاب

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

غوتيريش يؤكد أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية للأمن الغذائي العالمي

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن جنين

وفيات السبت 8-7-2023

على خلفية "ثريدز".. أول تعليق من إيلون ماسك مالك "تويتر"

إصابات جراء سقوط لعبة داخل ملاهي في مصر

تعرف على درجات الحرارة التي يسجلها الأردن اليوم

طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم لعلوم الأرض والإسلامية

الشواربة: عمّان موطن لـ42% من سكان الأردن

السبت، 08-07-2023 06:39 ص

إصابات جراء سقوط لعبة داخل ملاهي في مصر

م


الوكيل الاخباري - أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط لعبة داخل ملاهي، أثناء تواجد الضحايا فيها في محافظة الدقهلية بمصر.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، حول سقوط لعبة داخل ملاهي للألعاب الترفيهية، حيث تحدث عن وجود جرحى ومصابين، ليتوجه ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.


وبين الفحص سقوط لعبة "المنخل" خلال تشغيلها لعدم توفر شروط السلامة والأمان، حيث سقطت وبداخلها عدد كبير من الأشخاص ما أسفر عن اصابة 9 منهم بإصابات بالغة ومتفاوتة الخطورة، فيما نقل المصابون إلى مستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة وجمصة المركزي.


وجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ، كان قد أصدر توجيها لرؤساء المدن والأحياء بمراجعة تراخيص الألعاب والملاهي بنطاق كل مركز ومدينة وحي، والتأكد من توفر شروط الأمن الصناعي ومراجعة صيانة الألعاب، بعدما شهدت مدينة المنصورة حادث إصابة 14 تلميذا جراء سقوط لعبة بملاهي، خلال شهر ديسمبر من عام 2019.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a8b43a423604210978b7ff

مصر ترسل أسلحة ثقيلة ومدرعات للنيجر

image - 2023-07-08T091703.741

أمريكا تقضي على آمال أوكرانيا في انضمام سريع إلى الناتو

64a8eb3a4236041e5879649a

روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث تفجير "السيل الشمالي"

image (3)

وفاءً بوعدها.. الولايات المتحدة تدمر آخر أسلحتها الكيماوية

64a8ee1d4c59b730f139c1fd

السفارة الروسية تطالب واشنطن بعدم تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

غ

غوتيريش يؤكد أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية للأمن الغذائي العالمي

أخبار متعلقة
main_image64a6f72c523f2

مرشح جديد لانتخابات الرئاسة المصرية

64a67d32423604365875e3e8

هل يترشح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لرئاسة مصر؟

64a51f174c59b7784c7d5ea4

"مصري" يحرق علم الكويت والحكومة الكويتية تتحرك

4sfnC4vGh8bn9NdzJdCvISDy3VF7MMS7g7O3Mvu0

مصر تتسلم قطعة مفقودة من تمثال الفرعون

مصر-وتركيا-قضايا-وإشكاليات

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

444

بالتنسيق مع الأردن ومصر.. فلسطين تطلب اجتماعا عربيا عاجلا