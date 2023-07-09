مصر تستضيف قمة جوار السودان الخميس

الوكيل الإخباري - تستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، إن الهدف من المؤتمر الذي تستضيفه مصر الخميس المقبل صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها.



وأضاف فهمي ان المؤتمر يسعى كذلك الى وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة ، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.