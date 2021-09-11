أزمة البنزين في لبنان تتواصل.. مجهولون يحتجزون صهريجا

الوكيل الاخباري- احتجز مجهولون صهريجا محملا بمادة البنزين عند مفترق بلدة الحصنية على طريق عام العبدة - حلبا شمال لبنان، كانت وجهته بلدة البيرة وقرى الدريب الأوسط.



وأعرب أهالي المنطقة عن "استيائهم من هذه الحادثة، نظرا لفقدان مادة البنزين في محطات البلدة، منذ أكثر من 15 يوما"، مطالبين الجهات الأمنية بـ "التدخل ووضع حد لأعمال القرصنة والتشبيح، التي يقوم بها بعض الشبان على الطرق العامة دون وجه حق".



ويعاني لبنان من أزمة في المحروقات بسبب الخلاف حول رفع الدعم عن هذه المادة. وأقدم العديد من المواطنين اللبنانيين على إقفال الطرق أمام المحطات التي رفعت خراطيمها، احتجاجا على عدم تعبئة الوقود للسيارات التي تنتظر في الطوابير.

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المصدر: روسيا اليوم