أطباء مصر يتطوعون لعلاج مصابي غزة

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام نقابة الأطباء في مصر، أسامة عبد الحي، أن 1200 طبيب سجلوا بياناتهم على موقع النقابة للعمل كمتطوعين في علاج مصابي قطاع غزة، حتى أمس السبت.

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وقال أسامة عبد الحي إنه سيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء الذين أبدوا رغبتهم في التطوع بالسفر إلى غزة، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب، مرفقا بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر.



هذا ولفت أمين عام نقابة الأطباء إلى مسؤول التواصل مع العلاقات الخارجية بدائرة الشؤون الصحية في غزة، عبد اللطيف الحاج، للاستفسار عن احتياجات المستشفيات خلال استقبالها للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي، موضحا أن عبد اللطيف الحاج أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات، التي سيتم تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى "لجنة مصر العطاء" التي تستقبل تبرعات المواطنين من الأمس، حيث تم فتح باب التبرع في مقر النقابة خلال إجازة العيد من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء، كما أعلن التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال الشحنة الى غزة.

المصدر: روسيااليوم