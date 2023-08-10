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الخميس، 10-08-2023 05:24 م

أفراد عصابة عربية يخترقون أنظمة الكهرباء في الكويت.. والسبب!

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الوكيل الاخباري- كشفت وسائل الإعلام الكويتية تفاصيل سقوط شبكة إجرامية اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية.

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وأبلغت مصادر لصحيفة القبس الكويتية أن المتهمين في هذه القضية 7 موظفين "من جنسيات عربية" يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، تمكن من ضبط هذه الشبكة الإجرامية، التي قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات الكهرباء والماء وتلاعبت بها، وأحيلت والمضبوطات إلى النيابة العامة.

 

من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء أنه في يونيو الماضي رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، وجرى تتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة.

 

 

 




 

 


 

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