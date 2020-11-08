أكثر الكلمات التي لامست قلوب الأمريكيين في خطابي بايدن وهاريس

الوكيل الإخباري- قال مراسل "نوفوستي" في الولايات المتحدة، إن قلوب سكان نيويورك المجتمعين في تايمز سكوير، تأثرت كثيرا بكلمات جو بايدن وكمالا هاريس، حول الأقليات وحول توحد السكان.



وذكر المراسل، أن هاريس وبايدن تحدثا في ديلاوير يوم السبت. وتم بث كلمتيهما في ساحة تايمز سكوير على شاشة كبيرة. وعند صعود هاريس إلى المنصة، انفجر الجمهور بالهتاف.

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وصرخ الجمهور "لقد فعلناها". لم تستطع بعض النساء حتى كبح دموعهن. ارتفعت الهتافات في الساحة، عندما أعلنت هاريس، أنه باختيار بايدن، اختار شعب الولايات المتحدة الأمل والوحدة.





وابتهج الحشد، عندما تحدثت هاريس ومن ثم بايدن عن الأقليات، وعندما تعهد بايدن، بأنه سيكون الرئيس الذي سيوحد ولن ينشر الانقسام. ورد الحشد: "سوف ندعمك يا جو، لقد فعلنا ذلك".



المصدر: روسيا اليوم



