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الأحد، 08-11-2020 08:02 ص

من أصول آسيوية جنوبية

نائب بايدن : أنا الأولى ولن أكون الأخيرة

هاريس
كامالا هاريس


الوكيل الإخباري - أشادت السيناتورة الأمريكية ، كامالا هاريس بقرار المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة، جو بايدن، اختيارها لمنصب نائب الرئيس في إدارته.

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وصرحت هاريس (56 عاما) في كلمة ألقتها ،مساء أمس السبت خلال حفل أقيم بولاية ديلاوير عقب تأكيد الإحصاءات فوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب: "ربما أصبحت أول امرأة تولت هذا المنصب لكنني لن أكون الأخيرة!".

 

وثمنت السيناتورة دور المرأة، لاسيما من أصول إفريقية، في الحياة السياسية الأمريكية، مشيدة بشجاعة بايدن الذي "كسر أحد الحواجز الأكثر متانة في بلدنا واختار امرأة لمنصب نائب الرئيس".

وأصبحت هاريس التي ينحدر والداها من الهند وجامايكا أيضا أول شخصية من أصول آسيوية جنوبية يتم انتخابها لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


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