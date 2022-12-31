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السبت، 31-12-2022 11:01 ص

أكثر من 3 آلاف شخص من بيلاروسيا تقدموا بطلبات لرحلة الفضاء

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الوكيل الاخباري- أعلنت الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا أن أكثر من 3 آلاف شخص تقدموا بطلبات للحصول على فرصة للذهاب برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وخلال زيارته مؤخرا لمركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء قال نائب رئيس الأكاديمية، أوليغ تشيرنيشيف:"تقدم أكثر من 3000 مواطن بيلاروسي بطلبات للانضمام إلى البرنامج الذي سترسل فيه بلادنا رائدا إلى المحطة الفضائية الدولية، تمّت معاينة جميع الطلبات واختيرت منها 6 طلبات للمرشحين الأكثر استحقاقا، هؤلاء الأشخاص الستة يخضعون حاليا لفحوصات طبية مستمرة ويومية".

ومن جهتها قالت إحدى المرشحات للانضمام إلى برنامج الرحلة البيلاروسية إلى المحطة الفضائية "أنا أعمل كطبيبة منذ سنوات، والأطباء قلّما يتفاجؤون بشيء، لكن اللجنة المسؤولة عن اختبار المتقدمين إلى الرحلة فاجأتنا فحوصاتها الدقيقة التي تنتقي قدرات قد تكون أقصى ما يملكه البشر".

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وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو كان قد زار مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء مؤخرا، حيث يخضع المرشحون للرحلة المذكورة إلى تدريبات هناك، وكان في استقباله هناك، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، والمدير التنفيذي للبرنامج الروسي للرحلات الفضائية المأهولة لـ "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف، ورئيس مركز تدريب رواد الفضاء، مكسيم خارلاموف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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