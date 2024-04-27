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السبت، 27-04-2024 02:11 م

سوريا.. أمر إداري بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين والاحتفاظ وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين

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الوكيل الإخباري- أصدرت القيادة العامة للجيش السوري أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارًا من 1 يونيو القادم.

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وجاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: "ينتهي استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارًا من تاريخ 1 يونيو 2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 مايو 2024 ضمنًا".


وأضاف: "ينتهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتبارًا من تاريخ 1 يونيو 2024، لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 مايو 2024 ضمنًا".


يشار إلى أنه في يوليو الماضي أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرًا إداريًا، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطيين في الجيش السوري اعتبارًا من الأول من سبتمبر.

 

RT



 




 

 


 

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