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السبت، 27-04-2024 03:28 م

إيران تنوي الإفراج عن طاقم سفينة تحتجزها مرتبطة بإسرائيل

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده مهتمة بالإفراج عن طاقم سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي ويملكها رجل أعمال إسرائيلي تحتجزها طهران منذ منتصف أبريل.

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وبحسب وكالة "تسنيم"، أجرى عبد اللهيان مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، تركزت حول السفينة المحتجزة لدى إيران التي ترفع علم البرتغال.


وقال عبد اللهيان: "نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة وأبلغنا سفراءهم في طهران بالإفراج عنهم وتسليمهم".


وأكد عبد اللهيان مرة أخرى على ضرورة "إنهاء الحرب والإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في غزة واحترام حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، واعتبر أن "الكيان الصهيوني السبب الجذري لكل هذه التوترات وتدهور الأوضاع في المنطقة".


بدوره أكد وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وأضاف: الحكومة البرتغالية تدعم تشكيل دولة فلسطينية مستقلة وتدعو إلى بذل جهود جميع دول المنطقة لخفض التوترات في المنطقة.


وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق بأن وحدات من الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة الشحن "MCS Aries" التي ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز.

RT


 




 

 


 

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