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الخميس، 21-09-2023 03:12 م

أكثر من 43 ألف نازح في ليبيا نتيجة الإعصار

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الوكيل الإخباري- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس، ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 43 ألف شخص بسبب الفيضانات في شمال شرق ليبيا.

وأضافت في تصريح لمراسل "RT" أن نقص إمدادات المياه، يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى مدن شرق وغرب البلاد.

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وفي وقت سابق أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد قتلى السيول مدينة درنة إلى 11300 قتيل، وأكثر من 10 آلاف مفقود.


هذا ولا تزال جهود البحث عن المفقودين جراء السيول متواصلة في درنة، وسط مخاوف من احتمال الوصول إلى مرحلة الوباء بسبب تحلل الجثث وتلوث المياه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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