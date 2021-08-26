ألمانيا: تهديدات تنظيم داعش تعرقل الإجلاء من كابول

الوكيل الإخباري - قالت وزير الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، اليوم الخميس إن تهديدا ملموسا بشن تنظيم "داعش" هجوما إرهابيا على مطار كابول يعرقل جهود الإجلاء هناك.



وأضافت كارينباور، للصحفيين في برلين أن "وزارة الخارجية في البلاد نصحت خلال الليل في كابول بعدم الذهاب إلى المطار من تلقاء أنفسهم"، مضيفة أن هذا يحد أكثر من فرص وصول الراغبين في المغادرة إلى المطار.

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وقال المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن، إن الجيش نقل جوا أكثر من 5200 من كابول حتى الآن منهم 4200 أفغاني و505 ألمان.



وذكرت مصادر أمنية في البلاد أن ألمانيا ستنهي رحلات الإجلاء اليوم الخميس على الأرجح.

المصدر : روسيا اليوم

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