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الأربعاء، 25-08-2021 07:47 ص

عضوان في الكونغرس الأمريكي يزوران مطار كابول

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الوكيل الإخباري - قام عضوان في مجلس النواب الأمريكي بزيارة غير معلن عنها لمطار كابول في أفغانستان وسط استمرار عملية إجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان من البلاد.

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واستمرت زيارة النائب الديمقراطي سيث مولتون والجمهوري بيتر ميير، بعد أن وصلا على متن رحلة شارتر إلى مطار كابول يوم الثلاثاء، عدة ساعات، ولم يكشفا عنها إلا بعد مغادرتهما.

وقال النائبان في بيان لهما إن هدف زيارتهما كان جمع المعلومات حول سير عملية الإجلاء.


وأوضحا أنهما كانا يسعيان لحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على تمديد المهلة لإجلاء الأمريكيين والأفغان من كابول إلى ما بعد 31 أغسطس.


ووفقا لمصادر وكالة "أسوشيتد برس" فإن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين والبيت الأبيض أعربوا عن غضبهم إزاء الزيارة التي قام بها المشرعان، لأنها جرت بدن أي تنسيق مع الدبلوماسيين أو العسكريين المسؤولين عن الإجلاء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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