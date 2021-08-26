استمرار توافد الحشود إلى محيط مطار كابول

الوكيل الإخباري - ذكر دبلوماسي غربي في مطار كابول اليوم الخميس أن حشودا ضخمة تواصل التوافد على بوابات المطار رغم تحذيرات الولايات المتحدة وحلفائها من هجمات محتملة قد يشنها مسلحو "داعش".



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وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المنطقة المحيطة بالمطار مزدحمة بشكل لا يصدق، وإن ما يقدر بنحو 1500 شخص يحملون جواز سفر أو تأشيرة الولايات المتحدة يحاولون دخول المطار. وأضاف أن الرحلات الجوية ستزيد اليوم الخميس بعدما تباطأت أمس.



من جانبه، أشار مسؤول من حركة "طالبان" اليوم الخميس إلى أن حراس الحركة يواصلون حماية المدنيين خارج مطار كابول لكن على القوات الغربية الالتزام بموعد انتهاء عمليات الإجلاء بحلول نهاية هذا الشهر.



وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "حراسنا يخاطرون بحياتهم أيضا عند مطار كابول، ويواجهون أيضا تهديدا من تنظيم داعش".



وفي وقت سابق وجهت السفارة الأمريكية في أفغانستان تحذيرا للأمريكيين بعدم التوجه إلى مطار كابول ونصحتهم بالمغادرة "على الفور".



المصدر : روسيا اليوم

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