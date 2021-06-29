أمريكا: 53 حالة وفاة بسبب موجة حر

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا الأمريكية، أن السلطات الأمريكية تحقق في 53 حالة وفاة يشتبه في أنها نجمت عن موجة حر خلال الأسبوع الماضي.



وأظهرت البيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا قفزة في عدد الوفيات يجري التحقيق بشأنها، مع تسجيل مدينتي بورتلاند وسالم في ولاية أوريجون، وسياتل في واشنطن ارتفاعا قياسيا جديدا في درجة الحرارة، يوم أمس الاثنين، بفعل موجة حر في المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي.

اضافة اعلان



وأفيد، بأنه جرى التأكد من 3 حالات وفاة مرتبطة بموجة الحر في مقاطعة ماريكوبا التي يقطنها أكثر من 4.5 مليون شخص.

المصدر: روسيا اليوم



