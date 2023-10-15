الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

أنباء عن هجوم إسرائيلي على مطار حلب في سوريا

قوات الاحتلال تعتقل شابا في بيت لحم

الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من القدس

حماس: ندعو لتشكيل لجان حماية شعبية في كل مناطق الضفة

سرايا القدس توجه ضربة صاروخية على تل أبيب وأسدود وعسقلان

المقاومة الفلسطينية تطلق الآن أكبر رشقة صاروخية منذ بدء الحرب

مسيرة قرب السفارة الأمريكية في عمان

نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الآن وتوقعات أن يعطي الأمر بالهجوم الليلة

عاجل

جيش الاحتلال يعلن الاستعداد لتنفيذ هجوم بري على غزة

الأحد، 15-10-2023 12:07 ص

أنباء عن هجوم إسرائيلي على مطار حلب في سوريا

652b02a542360440be4b03de


الوكيل الاخباري- أفادت مصادر بأن أنباء متداولة حول هجوم إسرائيلي على مطار حلب وأن أصوات انفجارات سمعت في محيط المطار.

وقالت أن المطار خرج عن الخدمة.. وذكر مصدر في مطار حلب الدولي أنه تم استهداف مهبط المطار الذي تم الانتهاء من إصلاحه مساء أمس، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة من جديد. بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.

اضافة اعلان

 

وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت موعدا لعودة المطار إلى الخدمة وذلك اعتبارا من اليوم السبت 14 أكتوبر، أي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه يوم الخميس الماضي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
92023256324664133213

بيان صادر عن دولة قطر بشأن الأحداث الراهنة

1020231472734595929059

بيان سعودي صارم بشأن الأحداث الراهنة

652aa38e4236041b86220b94

أوكرانيا: فقدنا الأمل في المساعدة الغربية

652a77744236041556597115

الرئيس الأرمني يصادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

6527b8a04c59b72d1a53335c

"ناسا" تؤجل خروج روادها إلى الفضاء من المحطة الدولية

652a8de94c59b7154f3bdbb5

مجهول يهدد بتفجير نفسه وسط وارسو

أخبار متعلقة
20231012024023

سوريا: خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي

f05fb42d81be2f497db33d158d1b6f6a

قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية