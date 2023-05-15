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الإثنين، 15-05-2023 12:42 م

أنصار الحكومة الباكستانية ينظمون احتجاجا على إطلاق سراح خان

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الوكيل الإخباري- توافدت حافلات ومركبات مكتظة بأنصار الحكومة الباكستانية إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة إسلام آباد اليوم الاثنين احتجاجا على إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان.

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وشق الآلاف طريقهم نحو مقر المحكمة العليا لتنظيم اعتصام نادر ضد قرارها بمنح خان، "إفراجا غير مبرر" بعد اعتقاله على خلفية قضية فساد.

الدعوة للاحتجاج علامة على تصاعد التوتر بين القضاء وحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، والذي تولى المنصب بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة بالبرلمان العام الماضي.

ودعت الحركة الديمقراطية الباكستانية، وهي تحالف يضم 13 حزبا سياسيا منتسبا للرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكمة، إلى الاعتصام نهاية الأسبوع.

كما انضم إلى الاحتجاج حزب الشعب الباكستاني بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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