الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الطبي الثالث لجراحة القلب

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بذريعة الأعياد اليهودية

التربية: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

الخميس، 14-09-2023 10:00 ص

أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا سطحي وغير عادل

6502a3674c59b74de375e6d8


الوكيل الإخباري - أكدت الخارجية التركية أن تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا مليء بالاتهامات الباطلة والأحكام المسبقة غير العادلة، ويعكس النهج السطحي وقصر النظر المتّبع تجاه أنقرة.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية التركية: "يعتمد التقرير على معلومات مضللة تنشرها الأوساط المناهضة لتركيا، ومليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة. كما يعكس استمرار النهج الضحل وقصير النظر الذي يتبعه البرلمان الأوروبي تجاه العلاقات مع أنقرة ومستقبل الاتحاد الأوروبي".

اضافة اعلان


وأضاف البيان أن التقرير يظهر أيضا أن أعضاء البرلمان الأوروبي لا يزالون أسرى السياسات الشعبوية و"بعيدين عن تطوير نهج استراتيجي صحيح تجاه الاتحاد الأوروبي والمنطقة على حد سواء".


وتابع: "في مثل هذه اللحظة الكارثية من حيث استقرار وسلامة قارتنا عندما ظهرت فرص عديدة لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، نعتبر أنه من غير المعقول أن يتخذ البرلمان الأوروبي مثل هذه الخطوات بدلا من التفاوض حول عضوية بلادنا في الاتحاد الأوروبي.


وجاء في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي وتركيا إيجاد مخرج من المأزق في العلاقات بين الجانبين والبحث عن بديل لعضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي.


وأشار التقرير إلى أن قضايا احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وغيرها من المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، تعد عقبات رئيسية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا أنقرة لوقف "التراجع المستمر عن الحريات الأساسية وسيادة القانون في البلاد".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

f0gj43ZM-SEI166840779

السعودية.. وزارة الدفاع تعلن إعدام اثنين من منتسبيها بتهمة الخيانة

6502b5b84c59b74d6e597df4

بينس يكشف عن النصائح التي قدمها له بايدن

6502b5b84c59b74d6e597df4

كوريا الجنوبية تعلن أنها لا تزود أوكرانيا بالأسلحة

6502a73a4c59b74de375e6e5

وفاة أول رئيس لجمهورية مولدوفا

196-103641-magnitude-earthquake-shakes-syria_700x400

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الحسكة في سوريا

أخبار متعلقة
65028ab4423604422f5c8ec3

تركيا تعلن إرسال مساعدات جديدة إلى ليبيا

64e5e5d942360411ab309bdf

أردوغان: لن نسمح بالعنصرية وكراهية الأجانب في تركيا

64e4917a4236045ce03020ff (1)

وسائل إعلام: أردوغان يزور روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

64e08f294236046b11609573

مستشار أردوغان ينفي فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو ويؤكد زيارة بوتين لتركيا

64e084c1423604681056f34e

أكثر من 200 ألف مبنى بإسطنبول بحاجة إلى الهدم أو الترميم العاجل

64db505442360431c30e63f1

وسائل إعلام: الأجهزة التركية تعتقل متهما جديدا في قضية مقتل السفير الروسي