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الثلاثاء، 15-08-2023 02:08 م

وسائل إعلام: الأجهزة التركية تعتقل متهما جديدا في قضية مقتل السفير الروسي

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الوكيل الإخباري - اعتقلت الأجهزة الأمنية التركية الخاصة متهما آخر في قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.

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أفادت بذلك صحيفة "حرييت" التركية، حيث قالت إنه تم اعتقال زوجة الضابط مولود ميرت ألطنطاش، مرتكب الهجوم والذي تمت تصفيته من قبل ضباط إنفاذ القانون في مسرح الجريمة.

ووفقا لمصادر الشرطة، فإن المرأة عضو في منظمة FETO المحظورة في تركيا، والتي تتهمها أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب يوليو 2016. وقد تمت عملية الاعتقال في إسطنبول، دون أن تذكر الصحيفة أية تفاصيل أخرى.


وقد قتل كارلوف في 19 ديسمبر 2016 في افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بأنقرة. ووصفت الخارجية الروسية الهجوم بأنه هجوم إرهابي، وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مادة "قانون الإرهاب الدولي"، وحصل الدبلوماسي بعد وفاته على لقب بطل روسيا.


وقد تم الإعلان عن حكم المحكمة في قضية مقتل كارلوف في 9 مارس 2021، حيث حكم على 5 أشخاص بالسجن المؤبد، و8 بمدد تتراوح بين 5-15 عاما في السجن، وتمت تبرئة 6 متهمين. وخصت المحكمة قضايا المتهمين الهاربين في إجراءات منفصلة.

 

RT

 




 

 


 

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