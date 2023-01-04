أوزبكستان.. إجلاء أكثر من 400 شخص علقوا في ممر كامتشيك

الوكيل الاخباري- تم إجلاء أكثر من 400 شخص، علقوا في ممر كامتشيك في أوزبكستان، بسبب تساقط الثلوج، بواسطة قطارات خاصة اليوم الأربعاء.



وأفادت وزارة الطوارئ الأوزبكية، بأن السلطات أغلقت الطريق الدولي السريع A-373 في ممر كامتشيك، منتصف ليل الـ 4 من يناير "بتوقيت أوزباكستان" مؤقتا، بسبب كثافة تساقط الثلوج، وخطر حدوث انهيار جليدي، كما أنشئ مركز عمليات خاص لإجلاء المدنيين العالقين في الممر.

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وأوضحت شركة السكك الحديدية الأوزبكية عبر "تلغرام"، أنها نظمت اليوم عملية إجلاء للأشخاص العالقين في الممر، بواسطة القطار الخاص رقم 902، الذ سيمر عبر مناطق Angren - Orzu – Pap"، وأضاقت أنه تم إجلاء أكثر من 400 شخص حتى اللحظة.

روسيا اليوم