أوكرانيا تزيد الإنفاق على الإنتاج العسكري سبعة أضعاف في عام 2024

الوكيل الاخباري- صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، بأن مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل ينص على زيادة الإنفاق على الإنتاج العسكري بمقدار 7 مرات إلى حوالي 56 مليار غريفنيا (1.5 مليار دولار).

اضافة اعلان

وكتب شميغال في قناته على "تلغرام": "في مشروع ميزانية الدولة لعام 2024، زدنا تكلفة إعداد وإنتاج الوسائل الدفاعية سبعة أضعاف - إلى 55.8 مليار غريفنيا".



كما تحدث رئيس الوزراء الأوكراني عن إطلاق عدد من مشاريع الطائرات المسيرة في العام الجاري 2023.



وفي 15 سبتمبر، أعلن شميغال أن الحكومة الأوكرانية اعتمدت مشروع ميزانية لعام 2024 بإنفاق عسكري قياسي قدره 45.6 مليار دولار، وهو ما يتجاوز الإنفاق على المجال الاجتماعي والطب والتعليم.



وأفادت وزارة المالية الأوكرانية أن مشروع ميزانية أوكرانيا لعام 2024 ينص على الإنفاق على الأمن والدفاع بمستوى يزيد عن 48 مليار دولار، وهو ما يمثل 23% من الناتج الإجمالي.

روسيا اليوم