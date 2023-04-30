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الأحد، 30-04-2023 10:28 م

أوكرانيا وفرنسا تبحثان صيغة السلام لإنهاء الحرب مع روسيا

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبحثا صيغته للسلام المكونة من 10 نقاط لإنهاء الحرب مع روسيا، وزيادة الدعم الدفاعي لكييف.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تلغرام: "قدمت شكري لماكرون على دعم فرنسا الفعال والشامل لأوكرانيا".

وأضاف أنهما بحثا التعاون في العمل مع شركاء دوليين آخرين لدعم صيغة السلام، والتي أعلن عنها زيلينسكي لأول مرة في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر / تشرين الثاني.

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