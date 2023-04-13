رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان المركزي

الوكيل الاخباري - يعتزم القضاء اللبناني رفع منع السفر المفروض على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الخميس، الأمر الذي يسمح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي في 16 أيار/مايو المقبل.



وقال مصدر قضائي لبناني إنّ "القاضية غادة عون سوف ترفع منع السفر عن رياض سلامة نهار الخميس".



وأكّد هذه المعلومة مصدر قضائي لبناني ثان، معتبراً أنّه "لن يكون لـ(سلامة) عذر لعدم المثول في باريس"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية .

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