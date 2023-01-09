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الإثنين، 09-01-2023 09:36 ص

أول تعليق علني من بايدن على الاحتجاجات في البرازيل

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الوكيل الإخباري - في أول تعليق علني له، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد، الهجوم الذي شنه مؤيدون للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مبان حكومية بأنه "شائن". 

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في وقت سابق: "الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطيّة في البرازيل.. الرئيس بايدن يُتابع الوضع عن كثب".

ويأتي على خلفية اقتحام أنصار الرئيس السابق بولسونارو، مبنى الكونغرس الوطني أمس الأحد، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي، كما اقتحموا أراضي قصر بلانالتو، والمقر الرئاسي، وكذلك مبنى المحكمة العليا.

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وفاز لولا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي في جولة الإعادة الثانية، حيث سجل 50.9% مقابل 49.1% لبولسونارو.

 

RT

 




 

 


 

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