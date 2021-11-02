الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة متمردي إقليم تيغراي

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الثلاثاء، 02-11-2021 11:49 م

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة متمردي إقليم تيغراي

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الوكيل الاخباري - فرضت السلطات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد عقب "إعلان متمردي إقليم تيغراي تقدمهم ميدانيا وتوجههم نحو العاصمة أديس أبابا".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام تابعة للدولة، أن السلطات في أديس أبابا أصدرت توجيهات للسكان باستخراج تصاريح بحمل السلاح في اليومين المقبلين والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنونها، وذلك بعد أن قالت قوات تيغراي إنها تفكر في الزحف إلى أديس أبابا.

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