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الثلاثاء، 26-10-2021 11:33 م

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في بيته محاطًا بقوات أمنية

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الوكيل الاخباري - أُعيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء الثلاثاء، إلى منزله الذي أحيط بقوة أمنية في الخرطوم غداة اعتقاله الاثنين من قبل الجيش الذي أنقلب على شركائه المدنيين وتولى السلطة كاملة، فيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة السودانية.

وقال مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس "تمت إعادة عبد الله حمدوك الى منزله في كافوري واتخاذ اجراءات أمنية حول المنزل". ورفض المسؤول الرد على سؤال عما إذا كان ذلك يعني الإفراج عنه أم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

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