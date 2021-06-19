إحباط عملية اقتحام سجن في السودان

الوكيل الإخباري- أحبطت قوات الشرطة السودانية في ولاية جنوب كردفان، محاولة لاقتحام سجن كادقلي القومي، صباح اليوم السبت، لتحرير بعض السجناء.



وقال مدير شرطة ولاية جنوب كردفان، اللواء ياسر مضوي وقيع الله، إن "مجموعة مسلحة حاولت اقتحام سجن كادقلي القومي لتحرير بعض السجناء المتهمين تحت طائلة المادة "130"، لكن قوات الشرطة تصدت لتلك المحاولة بحسم، وأحبطت عملية التهريب".



وأفاد وقيع الله، أنه نتيجة العملية، قتل أحد المهاجمين وأحد السجناء الفارين وأصيب آخر بجروح.

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وأكد المسؤول العسكري السوداني، أن الأوضاع بالسجن عادت إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن قوات الشرطة عززت الحماية حوله.



المصدر: روسيا اليوم