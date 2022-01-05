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الأربعاء، 05-01-2022 01:26 م

إصابات بانحراف قطار عن مساره في كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري-انحرف القطار فائق السرعة المعروف باسمه "كي تي أكس KTX" في كوريا الجنوبية، عن مساره في وسط البلاد في طريقه إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية من العاصمة سيئول، مما أدى إلى إصابة بعض الركاب بجروح خفيفة وفقا لما ذكرت الشركة المشغلة له اليوم الأربعاء.

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وقالت شركة كورايل للسكك الحديدية وقوات الإطفاء إن القطار كي تي أكس-سانتشيون( KTX-Sancheon ) خرج عن مساره في غضون الساعة 12:58 بعد ظهر اليوم عند دخوله في نفق في بلدة يونغ دونغ بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي على بعد 214 كيلومترا جنوب سيئول.


وذكرت الشركة أن إحدى عربات الركاب من القطار انحرفت عن القضبان بالقرب من نفق يونغدونغ بعد أن اصطدمت على ما يبدو بهيكل فولاذي سقط من النفق، وأضافت أن بعض أعمال الصيانة كانت جارية داخل النفق في ذلك الوقت.
وأفادت بأن عددا غير معروف من الركاب أصيبوا بجروح خفيفة من شظايا الزجاج من النوافذ المهشمة.


وقالت الشركة إنه بسبب الحادث، تأخرت عمليات القطار على خط سيئول-بوسان لأكثر من ساعة، موضحة أن الحادث في خروج القطار عن مساره قيد التحقيق حاليا .

 

وكالة أنباء كورويا الجنوبية 'يونهاب'

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