الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: التعليم الوجاهي لطلبة المدارس مستمر وثابت

دودين يقترح تفعيل قوانين لحذف المحتوى المخالف عن التواصل الاجتماعي

ذوو سيدة أمريكية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

لجنة الاوبئة : هناك عوامل أكثر خطورة في الشتاء يجب الحذر منها

لجنة الاوبئة : الصحة العالمية دعت إلى عدم التعامل مع الجائحة بأنها انتهت

الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة

الكرك: حواريات للحد من الجرائم ومبادرة لتعليم الحرف اليدوية

الهواري: الأردن قبلة السياحة العلاجية في المنطقة

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الخميس، 07-10-2021 07:14 م

إغلاق جامعة في بلجيكا للبحث عن رجل مسلح

بلجيكا


الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر إعلامية بلجيكية، أن قوات الأمن قامت بإغلاق عدد من المباني التابعة للجامعة الفلمنكية في مدينة وارغيم، بهدف البحث عن رجل مسلح.

اضافة اعلان


وطالبت الجهات الأمنية المواطنين في المدينة بالبقاء داخل منازلهم، ومتابع الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.


وأضافت: "هوية المشتبه به معروفة بالفعل لدينا، وأنه لا يوجد تهديد".
وتابعت، أن "فرق التدخل الخاصة التابعة للشرطة الفدرالية موجودة الآن في الموقع للمساعدة في عملية البحث".


وذكرت وسائل الإعلام، أن "شرطة مدججة بالسلاح ودوريات متواجدة في محيط مبنى الجامعة الفلمنكية بالمدينة"، وأنه "يتم تفتيش جميع المباني".


من جهتها، أعلنت عمادة الجامعة عن "تعليق جميع الفصول الدراسية لهذا اليوم".

 

وقال المدير العام للكلية جوريس هيندريكس: "أبلغ أحد ركاب الحافلة الشرطة أنه رأى شابا مسلحا ينزل من الحافلة في الكلية ويتجه نحو المباني الدراسية".


وأضاف: "يقال إنه خطير وغير مستقر ومعروف لدى الشرطة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
امريكا

زعماء في مجلس الشيوخ الأمريكي يوافقون على رفع سقف الدين العام

مصر

هيئة الدواء المصرية تحذر من أدوية تسبب الوفاة

مصر

الأمن المصري يكشف تفاصيل اختطاف فتاة وتصويرها

بطاقة

الإمارات تبدأ بقبول بطاقات مير البنكية الروسية

هزه

زلزال قوي في طوكيو

102021402525785546556

البرلمان العربي يبحث مع الأمم المتحدة التعاون الفني في مجال مكافحة الإرهاب