إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم "كروكوس"

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل نوفوستي بأنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط محكمة منطقة باسماني في موسكو، حيث يتوقع أن يتم اليوم الأحد نطق قرار احتجاز المشاركين في هجوم "كروكوس" الإرهابي.

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وذكر المراسل أنه تم تركيب سياج معدني على جانبي الشارع، ويناوب رجال الشرطة في المنطقة.



في وقت سابق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه تم العثور على مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة واعتقالهم، عندما كانوا يتجهون نحو الحدود مع أوكرانيا، حيث تم إعداد "نافذة" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وأشار الرئيس بوتين إلى أنه تم حتى الآن اعتقال 11 شخصًا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.



روسيا اليوم