الدفاعات الروسية صدّت هجوما واسعا بالمسيرات استهدف موسكو وعدة مقاطعات

الوكيل الإخباري - صدت الدفاعات الجوية الروسية فجر اليوم الأحد هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف موسكو وضواحيها، ومقاطعات جنوب غربي البلاد.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية وصباح يوم 17 مارس تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام المسيرات على الأراضي الروسية".



وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 35 مسيرة. فوق مقاطعة موسكو (4 مسيرات) وبيلغورود (3) وكالوغا (2) وأوريول (1) وروستوف (1) وياروسلافل (4) وكورسك (3) وكراسنودار (17)".



وكتب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تليغرام": "أحبطت الدفاعات الجوية في منطقة دوموديدوفو اليوم هجوما بمسيرتين استهدفتا موسكو، فيما لم تسجل أضرار أو إصابات في موقع سقوط حطام إحدى المسيرتين".



وأضاف: أحبطت الدفاعات الجوية في مدينة رامنسكي هجوما بمسيرة استهدفت موسكو وهجوما في نفس المنطقة بعد لحظات دون وقوع خسائر أو إصابات.



كما أكد سوبيانين إحباط هجوم بمسيرة في مدينة ستوبينو، وأضاف: "لم تقع أضرار أو إصابات نتيجة سقوط حطام المسيرة، وتعمل الطوارئ في مكان الحادث".

RT